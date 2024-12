Senior stürzt mit Auto 60 Meter über Abhang – tot

Schrecklicher Verkehrsunfall am Mittwochabend im Tiroler Oberland: In Mieming (Bezirk Imst) kam ein 83-jähriger Einheimischer mit seinem Auto von der Straße ab und stürzte rund 60 Meter über einen steilen Abhang. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.