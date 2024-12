Mutter kassierte zu Unrecht Pflegegeld für Sohn

82.297 Euro Schaden

Den Behörden spielte sie über mehrere Jahre hinweg vor, dass ihr älterer Sohn den jüngeren, schwerst behinderten Sohn pflegte und sie ihn für seine fürsorglichen Dienste bezahlte – was aber nie der Fall war! Gänzlich unklug: Die Frau verrechnete dabei sogar Pflegegeld für Zeiträume, in denen ihr Älterer wegen diverser Delikte in Haft saß. Zusätzlich beantragte sie Unterstützungsgeld für pflegende Angehörige und noch dazu Pflegegeld für den beeinträchtigten Sohn, obwohl sie sich mit ihrer Familie bereits seit dem Jahr 2020 fast durchgehend im Ausland aufgehalten haben soll – das ergaben die Ermittlungen der Polizei. Der dadurch entstandene Schaden beträgt 82.297 Euro!