Lauserhafte Weihnachten unter dem Christbaum

Nicht nur wild, die Lauser können auch besinnlich im Kilt – was sie mit ihrem Titel „Weihnachtsgfühl“ beweisen. „Zusammenrücken im Kreis der Familie, leuchtende Kinderaugen, endlich ein bisschen Ruhe vom stressigen Alltag – all diese Gefühle beschreiben wir musikalisch“, so Andreas Hinker, der mit seinem Bruder Markus und Vater Gottfried die Lauser als Trio im Jahr 1993 in Sinabelkirchen gegründet hat.