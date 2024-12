Rechnungshof zerpflückt Grazer Budgetpläne

Budgetgemeinderäte haben es traditionell in sich. Heiße Diskussionen sind da jedenfalls garantiert. Für Brisanz ist am Donnerstag (12. Dezember) also gesorgt. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass an die 250 Einwendungen zu behandeln sind, die sich gegen die geplanten Kürzung im Sportbudget richten, wir haben berichtet. Zusätzliche Würze bringt nun eine Mittwochfrüh veröffentlichte und ziemlich gesalzene Stellungnahme des Stadtrechnungshofs zum geplanten Doppelbudget.