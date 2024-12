Nulllohnrunde für Politiker: Was macht Tirol?

Klubobleute sollen entscheiden

Salzburg und Vorarlberg kündigten bereits an, dem Beispiel der Bundespolitik nicht folgen zu wollen und die Bezüge zu erhöhen. In Tirol ist die Sache noch nicht entschieden. Aber sollte die Argumentation der Parteien im Landtag vom Februar dieses Jahres noch gelten, so ist nicht von einer großen Null auszugehen. Entschieden werden soll die Sache auf Ebene der Klubobleute.