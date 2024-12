Die Steuer, die Wohnen in Tirol noch teurer macht

Zuerst Reformen, dann an Erhöhung denken

Der Gemeindeverband ist naturgemäß für eine Reform der Grundsteuer. Aber nicht ohne Wenn und Aber, sondern mit einer ganzen Reihe an Einschränkungen. Das hat vor allem eine Ursache: „Wir verwalten uns in vielen Bereichen zu Tode“, sagt Gemeindeverbandspräsident Karl-Josef Schubert.„Wir brauchen zuerst eine Verwaltungsreform und müssen Bürokratie abbauen, bevor über eine Steuererhöhung nachgedacht wird.“