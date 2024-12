Polizei zog Raser und Drogenlenker aus dem Verkehr

Auch in Saalfelden zogen Polizisten einen Drogenlenker aus dem Verkehr. Der 25-jährige Pkw-Lenker fiel zuvor wegen überhöhter Geschwindigkeit auf. Bei der darauffolgenden Kontrolle wies der Pinzgauer erkennbare Merkmale einer Beeinträchtigung auf. Ein daraufhin durchgeführter Drogenspeicheltest verlief positiv. Der Mann gab an, am vergangenen Wochenende Kokain und Cannabis konsumiert zu haben. Dem 34-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Er wird angezeigt.