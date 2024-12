„Der Symbolwert dieser Bauwerke ist extrem hoch“

Dietmar Feichtinger darf ganz nah ran an die Denkmäler und Wahrzeichen der Franzosen: Er entwarf die Brücke zum Mont-Saint-Michel in der Normandie und eine Glaswand rund um den Eiffelturm. 1961 in Bruck an der Mur geboren, zog es den Steirer nach dem Studium an der Technischen Universität Graz in die französische Hauptstadt Paris. Am Wochenende wurde dort die Kathedrale Notre Dame – eines der meistbesuchten Monumente Europas – fünfeinhalb Jahre nach dem verheerenden Feuer wiedereröffnet.