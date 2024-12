Verkehrsclub fordert Maßnahmen bei Schutzwegen

In der Dämmerung und bei Dunkelheit nimmt das Unfallrisiko für Fußgänger zu. Im Vorjahr wurden von insgesamt 243 Fußgänger, die in Salzburg Opfer eines Verkehrsunfalls wurden, 72 bei Dämmerung oder Dunkelheit angefahren. Davon wurden 22 schwer verletzt, weitere zwei so schwer, dass sie ihr Leben verloren, wie die VCÖ-Analyse zeigt. „17 Fußgänger wurden auf einem Schutzweg angefahren. Das zeigt, dass es auch in diesem Bereich verstärkte Maßnahmen braucht, um die Schwächsten im Verkehr, und das sind Fußgängerinnen und Fußgänger und hier wiederum insbesondere Kinder und ältere Menschen, besser zu schützen“, stellt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky fest.