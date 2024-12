Ein schönes Geschenk der Nächstenliebe

Die Kinder können es kaum noch erwarten, dass endlich das Christkind kommt. Während ich im Büro der „Krone“-Tierecke diese Zeilen schreibe, liegen meine beiden Hundemädchen „Heidi“ und „Luise“ neben mir in ihren Bettchen. So wie jeder Tierfreund bin ich dankbar, dass ich sie habe – weil Tiere uns Menschen so viel Freude bereiten und eine Quelle der Liebe sind.