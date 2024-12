Emotionale Aktion! Bayern würdigen „Kaiser Franz“

Bereits zu Beginn der Veranstaltung war allen seit der vergangenen Hauptversammlung gestorbenen Mitgliedern gedacht worden – neben Beckenbauer etwa auch Andreas Brehme. Beckenbauer, 1974 als Spieler und 1990 als Teamchef Weltmeister, war am 7. Jänner im Alter von 78 Jahren gestorben und in seiner Heimatstadt München beigesetzt worden. Ex-Profi Brehme, der Deutschland 1990 im Finale per Elfmeter zum WM-Titel geschossen hatte, folgte Mitte Februar im Alter von 63 Jahren.