Admira mit drei Punkten Vorsprung in Winterpause

Die Rieder wollten es von Beginn an wissen und gingen durch das achte Saisontor ihres besten Torschützen Mark Grosse (32.) verdient in Führung. Ein abgefälschter Schuss des Stürmers prallte dann an die Latte. Stripfing war zunächst offensiv wenig vorhanden, kam kurz vor dem Pausenpfiff aber zum Ausgleich. Moritz Wels zirkelte einen Eckball an die erste Stange, wo Luca Pazourek per Kopf (45.) erfolgreich war. Die Innviertler ließen sich nicht beirren und schlugen nach einem ruhenden Ball zu. Grosse spielte einen Freistoß auf Ante Bajic ab, der sich die Chance nicht entgehen ließ (57.). Stripfing steckte nicht auf und sorgte kurz vor Schluss noch für einen Rieder Schockmoment. Nach einer Hereingabe von Felix Orgolitsch verpassten Darijo Pecirep und Marco Hausjell den Ball.