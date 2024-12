Ex-Bayern-Star Lizarazu macht Krankheit öffentlich

„Ich bin krank“, so Frankreichs Weltmeister in der Zeitung „Tribune du Dimanche“ „Ich muss über mich hinauswachsen, mich verausgaben und die ganze Energie rauslassen, die ich in Massen in mir habe. Ich bin 54 Jahre alt und muss mich immer noch wie ein Sportler fühlen. Wer über Nacht mit dem Training aufhört, riskiert, in eine Depression zu verfallen.“