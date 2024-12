Farmdroiden erobern die heimischen Äcker

Im weiten Land sind die Farmdroiden los! Doch damit sind nicht etwa Gestalten aus einem Science-Fiction-Film gemeint, sondern selbstfahrende Roboter, die auf heimischen Äckern ihre Runden ziehen. Im Wald- und Weinviertel sind sie bereits gängige Praxis. Denn sowohl in der Landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof in Zwettl, als auch in Obersiebenbrunn im Bezirk Gänserndorf sind die Feldroboter bereits seit einem Jahr im Probeeinsatz.