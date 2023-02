Künstliche Intelligenz steuert Roboter am Acker

Mittels künstlicher Intelligenz die richtige Pflanze am Acker erkennen und in der Folge entsprechend versorgen und bearbeiten: Was wie Zukunftsmusik klingt, ist auch hierzulande schon vielversprechende Realität. Als Hersteller und Entwickler von Landmaschinen für biologische und nachhaltige Landwirtschaft setzt Gregor Witzmann mit seinem Start-up Farm-ING vor allem auf digitale Landtechnik.