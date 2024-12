Ancelotti kündigt Comeback von Alaba für 2025 an

„Alabas Rückkehr ins Training hat uns alle sehr ermutigt“, zeigte sich auch Ancelotti erfreut. Doch die erhoffte schnelle Rückkehr in den Kader bleibt vorerst aus. „Er braucht noch einen weiteren Monat, den gesamten Dezember, um richtig fit zu werden. Er wird weiterhin individuell arbeiten und nach und nach in die Mannschaft integriert“, erklärte der 65-jährige Italiener auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel gegen Girona am Samstag.