LIVE ab 17 Uhr: Der WAC muss gegen den LASK ran

Der Wolfsberger AC bestreitet seinen Jahresabschluss in der Fußball-Bundesliga heute daheim gegen den LASK. Die Kärntner wollen ihrem Trainer Dietmar Kühbauer in der Lavanttal-Arena gegen dessen Ex-Klub ein frühes Weihnachtsgeschenk in Form von drei Punkten bereiten. Mit diesen würde sich der momentane Tabellen-Vierte in der oberen Tabellen-Hälfte nachhaltig festsetzen. Die Linzer als Siebente peilen wiederum mit einem Sieg den Sprung in die Top-6 an.