Parkplätze in Goethesiedlung werden Knackpunkt

Schon öfter sorgten Pläne für zusätzliche Wohnhäuser in der Goethesiedlung in Salzburg-Itzling für Aufregung. Ex-Neos-Landesrätin Andrea Klambauer zog mit einem Plan von 600 zusätzlichen Wohnungen kurz vor ihrem Polit-Aus viel Unmut auf sich. Auch die Stadt-Pläne von 200 Wohnungen auf den derzeitigen Parkplätzen kamen bei den Anrainern nicht gut an.