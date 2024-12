Wie kann ich Weihnachten entspannt verbringen?

Was brauche ich selbst, damit ich mich wohlfühle? Ist es okay, auf den Wettkampf um die schönste Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten, und reicht nicht auch einfach ein Kerzerl? Darf ich, wenn ich mich nicht wohlfühle, das Familienessen am 24. Dezember ausfallen lassen? Die einfache Antwort lautet: ja. So zumindest will die Krisenhilfe OÖ jenen Menschen Mut machen, die sich jedes Jahr erneut stressen, um die Weihnachtszeit über die Runden zu bringen.