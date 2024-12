Silvester im Kloster: Das steckt hinter dem Trend

Auch im Haus der Stille in Heiligenkreuz am Waasen wird ab 27. Dezember unter dem Motto „Abschluss und Aufbruch“ Neujahr gefeiert. Morgens werden immer Anstöße für den Tag gegeben, danach gibt es ausführlich Zeit für Meditation, Spaziergänge, Einzelgespräche und gemeinsame Mahlzeiten. Am 31. Dezember wird um Mitternacht in der Kapelle innegehalten, bevor man gemeinsam mit Sekt anstößt.