Seniorenzentrum ist vielen unbekannt – Plätze frei

Eröffnet wurde im Mai, 26 Plätze sind noch frei. Manch einer hält laut Obrist das Zentrum für ein Altenheim oder betreutes Wohnen, was es nicht ist. Unterhalten, unterstützt und verköstigt werden Besucher hier an ihren Wunschtagen jeweils von 8 bis 15.30 Uhr. „Wir holen Senioren in die Gemeinschaft und fördern ihre Ressourcen“, so Obrist. Eine fast blinde Dame habe man wieder fit fürs Gehen am Rollator gemacht.