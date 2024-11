Lindsays neuer Look: Das hat Lohan machen lassen!

Huch, was ist denn mit Lindsay Lohan passiert! Das dachten sich nach den jüngsten Auftritten des ehemaligen Kinderstars wohl viele. Denn es lag nicht an den blonden Haaren, dass viele die „Our Little Secret“-Darstellerin fast nicht wiedererkannten. Irgendwie schien es, als sei Lohan nämlich in den Jungbrunnen gefallen.