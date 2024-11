Beim Debüt war Konkurrenz noch gar nicht geboren

Der 24. November 1994 ist ein besonderer Tag in der Karriere von Snowboard-Queen Claudia Riegler. Warum? An besagtem Datum feierte die Flachauerin in Zell ihr Weltcup-Debüt. 30 Jahre später ist die 51-Jährige immer noch aktiv, startet morgen mit einem Rennen in China in den Winter.