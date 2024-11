Steiermark-Wahl: Wie geht es im Bund weiter?

Christoph Haselmayer gewährt Einblicke in die Verhandlungen, ist mit einigen handelnden Personen in Kontakt und berichtet von Reibereien in diversen Bereichen. Stichwort die aktuellen Debatten um die Erhöhung der Beamtengehälter angesichts eines Sparzwanges aufgrund der desaströsen Budgetsituation. Vor allem die Neos seien erbost. „Schlimmer kann man einer liberalen Partei nicht ins Gesicht fahren.“ Nachsatz: „Wenn ich als Unternehmer so agieren würde wie Politiker, wäre das Untreue.“ Der Talk war emotional, höchst kontroversiell und vor allem informativ. Und natürlich durfte auch die Fragenach einem möglichen Comeback von Sebastian Kurz nicht fehlen.