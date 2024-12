Heldenzeichnung des größten Formel-1-Piloten

Es fehlt am Charisma

In sechs rund einstündigen Episoden wird der Lebens- und Karriereweg des beliebten Brasilianers noch einmal penibel nachgezeichnet und dabei vor allem auf herausragende Renneffekte gesetzt. Senna wird in der brasilianischen Produktion von seinem Landsmann Gabriel Leone mit sehr viel Leidenschaft und Ehrerbietung personifiziert, kann das immense Charisma der realen Persönlichkeit aber nicht immer glaubhaft vermitteln.