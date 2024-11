Im Drogenrausch mit Auto gegen Hydrant geprallt

Ein junger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau fuhr im selbigen Ortsgebiet Richtung Lendorf, mit einem 17-jährigen Bekannten am Beifahrersitz. Der Lenker kam links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Hydranten und stieß in weiterer Folge gegen eine Betonmauer, bis er schlussendlich zum Stehen kam.