„Wünsche sind zurzeit größer als Möglichkeiten“

Wie der neue Präsident das Amt anlegen will

Er übernimmt den Verband der Gemeinden in schwierigen Zeiten. „Die Budgetsituation ist unser Hauptthema. Die Wünsche sind größer als die Möglichkeiten“, so Sampl. Seine klare Finanz-Forderung an Land und Bund: „Es muss weg von Einmalpaketen gehen.“ Gerade in Bereichen wie Kinderbetreuung und Pflege seien die Gemeinden auf die Unterstützung angewiesen. Es könne nicht alles auf die kommunale Ebene abgeladen werden.