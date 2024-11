Erfahrungen auf der großen Bühne

Bei perfekten Bedingungen starten Österreichs Rodel-Asse am Samstag in Lillehammer in die neue Weltcup-Saison. Mit dabei ist auch Noah Kallan, allerdings nur um Erfahrungen zu sammeln. Bei der Qualifikation am Freitag durfte er starten (Platz sieben), im Weltcup-Team, das auf vier Starter begrenzt ist, derweil nicht. „Diesmal habe ich keine Chance, ich nutze es aber trotzdem als Training und um neue Eindrücke zu sammeln“, erzählt der Ebener. Die Bedingungen in Norwegen sind jedenfalls top: „Es ist schon kalt und die Bahn ist sehr schnell, die meisten fahren im Training schon eine halbe Sekunde unter Bahnrekord.“