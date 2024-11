Richter lehnt U-Haft ab: „Hundefabrik“-Chefin frei

Verdächtige Grazerin in Ungarn gesichtet

Der Chef der ungarischen Stiftung „Alles für die Tiere“, Richard Kapin, betonte, dass die Frau in Ungarn gesehen worden sei. Hier bestünde nach wie vor der Haftbefehl gegen die Grazerin, die aber nur wegen Betrugs angeklagt werden solle, was empörend sei. Laut Kapin solle in den kommenden Tagen in Österreich entschieden werden, ob die Frau nach Ungarn ausgeliefert wird. Zu einer solchen Auslieferung der Frau an Ungarn dürfte es aller Voraussicht nach aber nicht kommen. Die heimischen Justizbehörden haben ein sogenanntes Inlandsverfahren eingeleitet und Ermittlungsergebnisse ungarischer Behörden angefordert.