Hasenhüttl-Klub streicht Glamour-Weihnachtsfeier

Laut dem deutschen Boulevard-Portal haben es die Weihnachtsfeiern des VfL Wolfsburg in der Vergangenheit immer in sich gehabt haben: Glamour, Pomp, gerne auch einmal Magier und DJs zu Showzwecken sollen in den VIP-Räumlichkeiten des Stadions Usus gewesen sein. Dazu passend: ein opulentes Nobel-Buffet. Heuer wird‘s etwas schlichter. Wie die „Sportbild“ in Erfahrung gebracht haben will, wurden die Vereinsmitarbeiter zu einem „zweistündigen Jahresausklang bei Gulasch, Pilzpfanne, Lebkuchen, Glühwein und Punsch“ eingeladen. Heißt: Die Glamour-Weihnachtsfeier hat ausgedient. Zumindest 2024.