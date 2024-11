„Dankbar, dass es nur 5:0 ausgegangen ist!“

Samson Baidoo (Salzburg-Verteidiger): „Wir haben uns am Anfang selber in die Scheiße gespielt. So eine Mannschaft nutzt das schnell aus. Wir waren in den ersten 20 Minuten nicht mutig, nicht zu 100 Prozent auf das Spiel fokussiert. Der Gegner war in allen Belangen und in allen Phasen einfach besser. Gegen so einen Gegner reicht so eine Leistung gar nicht. Es war in allen Belangen nicht gut. Man hat gesehen, dass es gegen so einen Topgegner einfach nicht reicht. Wenn wir so weitermachen, ist es nicht gut. Das Spiel muss man analysieren und abhaken und dann die nächsten Spiele in der Bundesliga und in der Champions League wieder Vollgas angehen.“