Der Wunschzettel der Länderchefs ist schon voll

Bei den Kreditrichtlinien soll es Erleichterungen für den Kauf von Wohnraum und den Hausbau geben. Dazu fordern die Länderchefs eine Lockerung der KIM-Verordnung. Haslauer will auch Projekte wie die „Community Nurses“ ansprechen. Vorhaben wie dieses wurden aufgrund von EU-Förderungen oder einer Finanzierung des Bundes gestartet. Kommen die Projekte gut an und sollen in den Regelbetrieb übergehen, bleibe die Finanzierung oft an den Ländern hängen, klagt Haslauer. Hier brauche es Gespräche über eine zukünftige, dauerhafte Finanzierung.