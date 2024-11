CLUB 3: „Österreichs Wirtschaft ist am Ende“

Österreich steckt in einer Rezession. Unternehmen verkaufen weniger Produkte, die Nachfrage der Konsumenten geht zurück. „Es ist die längste Rezession der 2. Republik“, weiß der Chefökonom des Momentum Instituts. „Es ist aber auch branchenabhängig – der Pharmaindustrie geht es gut, der Auto- bzw. Bauindustrie schlecht.“ Finanzexperte Oswald Salcher warnt ebenfalls vor einer negativen Entwicklung: „Österreich ist das Schlusslicht von Europa. Die Wahl von Donald Trump verschlechtert die Lage – Protektionismus, Zölle gegen China und Mexiko haben massive Auswirkungen auf Europa.“ Der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Wien sieht das ähnlich: „Wir haben aus den vielen Krisen nicht gelernt, weder durch Corona noch durch den Krieg in der Ukraine. Wir müssen in Europa unabhängig werden. Wir sind dabei, große Entwicklungen zu verschlafen.“