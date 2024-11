„Aktion scharf“ am Fernpass: Lkw beschlagnahmt

Fast 300 Lkw wurden kontrolliert

Insgesamt seien in den 24 Stunden 286 Lkw unter die Lupe genommen worden. In 53 Fällen wurde gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen. Elf Lastwagenfahrer pfiffen auf das am Fernpass geltende sektorale Fahrverbot. Neun Schwertransporter waren überladen. Zudem wurden sechs weitere Übertretungen wegen sonstiger Mängel verzeichnet.