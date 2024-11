15. Dezember bringt viel Neues bei Bus und Bahn

Pilotprojekt bargeldloser Ticketverkauf

Am Arlberg startet bereits am Mittwoch, 11. Dezember, ein Pilotprojekt zu bargeldlosem Bezahlen im Bus. Dazu werden neun Busse der Linien 750 (Langen am Arlberg – Lech) und 760 (St. Anton am Arlberg – Lech) mit NFC-fähigen Kontaktterminals ausgerüstet. Kredit-, Bankomatkarte, Smartphone oder Smartwatch werden dann zum Öffiticket. Der Fahrgast bekommt keinen Fahrschein mehr, die Information wird verschlüsselt im Hintergrundsystem gespeichert. So kann dann auch kontrolliert werden, ob ein gültiges Ticket gelöst wurde. Das Pilotprojekt am Arlberg bietet neben der Nutzung der „Fairtiq“-App die Möglichkeit, ohne Bargeld zu bezahlen. Es läuft vorerst bis Frühling 2025.