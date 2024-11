Verdächtige Pakete halten Scotland Yard in Atem

Verdächtiges Paket bei US-Botschaft

Ebenfalls am Freitag war zuvor in der Nähe der US-Botschaft in London ein verdächtiges Päckchen entdeckt worden. Auch dort wurde zunächst die Umgebung abgeriegelt und das Paket gesprengt. Später teilte Scotland Yard mit, es habe sich ersten Erkenntnissen zufolge um eine Attrappe gehandelt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, war zunächst unklar.