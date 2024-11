Jäger in Feldbach von Schrotmunition getroffen

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr am Samstag in einem Waldstück im Bereich Höflach. Ein 69-jähriger Südoststeirer war dort bei einer Niederwildjagd mit dabei. Dabei schließt man etwa Fasane oder Hasen, diese Art der Jagden haben aktuell Hochsaison. Wie bei einer Treibjagd üblich, stellten sich die Jäger in einer Linie am Rand eines Waldstückes auf.