Tirolerin (97) von falschen Polizisten abgezockt

Mehrfache Warnung der Polizei

Bereits in den vergangenen Tagen warnte die Tiroler Polizei mehrfach vor Anrufern, die sich als falsche Polizisten ausgeben. Die Exekutive rät, derartige Anrufe zu ignorieren und das Gespräch sofort abzubrechen. „Weder die Polizei noch Staatsanwaltschaft oder Rechtsanwälte würden am Telefon die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen – auch nicht als Kaution – fordern“, so die Präventionsexperten. Die Polizei empfiehlt in solchen Fällen, sofort Anzeige zu erstatten oder den polizeilichen Notruf unter der Nummer 133 zu wählen.