SPÖ und Grüne: Ambitioniert in den Wahlkampf

„Es liegt in unserer Natur“

„Weil es in unserer Natur legt“ – unter diesem Motto sind die Grünen offiziell in den Gemeinderatswahlkampf gestartet. Die Öko-Partei plant Kandidaturen in 120 Gemeinden. In 17 Kommunen stellen die Grünen bereits Vizebürgermeisterinnen oder Vizebürgermeister. „Diesen Stand wollen wir festigen und sogar ausbauen“, gibt Helga Krimer, Landeschefin der Grünen vor. Das „grünen“ Hauptanliegen: den Ortschefs auf die Finger schauen!