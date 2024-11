Island: Vulkan speit wieder Lava – Dorf evakuiert

Auf der bei Touristen beliebten Reykjanes-Halbinsel in Island ist es in der Nacht auf Donnerstag erneut zu einem Vulkanausbruch gekommen. Die Eruption habe sich an der Sundhnuksgigar-Vulkanspalte (Bild oben) nahe dem Ort Grindavík ereignet, erklärte der isländische Wetterdienst IMO.