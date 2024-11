Mönchengladbach gegen St. Pauli ab 17.30 Uhr LIVE

St. Pauli gewann 2010/11 die letzten beiden Bundesliga-Duelle gegen Mönchengladbach, drei Siege in Folge gelangen den Braun-Weißen im Oberhaus noch gegen keine Mannschaft. Gegen keinen Verein punktete St. Pauli in der Bundesliga so oft wie gegen Mönchengladbach (vier Siege, sieben Remis).