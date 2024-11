Profikämpfer gewinnt Schlagabtausch vor Gericht

„Einvernehmlicher, etwas härterer Sex“

Seit Juli sitzt er in der Justizanstalt Eisenstadt in U-Haft, weil er seine burgenländische Ex-Freundin mit Anrufen gefährlich bedroht und am 8. Juli vergewaltigt haben soll. Die Telefongespräche werden im Gerichtssaal eingespielt und am Ende gegen ihn verwendet. An den Tag der Vergewaltigung hat der eloquente Angeklagte ganz andere Erinnerungen: „Es war einvernehmlicher, etwas härterer Sex.“