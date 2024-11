Adventknistern am Lendhafen dauert heuer 16 Tage

Advent in Klagenfurt hat viele Gesichter

Auch der Christkindlmarkt am Neuen Platz verbuchte einen Besucherrekord. Laut Stadt sollen sich alle Adventevents ergänzen. „Ob Christkindlmarkt, der besinnliche Advent im Dom, die Glühweinstände am Alten Platz oder eben das Hafenknistern – der Advent in Klagenfurt hat viele Gesichter, es ist genau diese gelungene Mischung, die den Adventzauber ausmacht“, so Bgm. Christian Scheider.