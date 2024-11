„Weltreise“ steirischer Diplomaten endet in Aflenz

An Ereignissen mangelte es nicht: Im zweiten Golfkrieg erleben die Brauneders in Tel Aviv die im Irak abgefeuerten Scud-Raketen „als für noch nicht kriegserprobte Menschen ein Erlebnis der anderen Art“ mit, auch die drei Kinder mussten evakuiert werden. Im Jahr 2004 dann die strapaziösen diplomatischen Aufgaben im Laufe der Tsunami-Katastrophe in Thailand, als es zu panikartigen Abreisen von Österreichern kam. Entspannend hingegen die Eröffnung des ersten McDonald‘s in Warschau.