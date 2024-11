250 Millionen? Entweder PSG oder Barca lügt

Sie wird ausgelöst von Enric Masip. Der 55-Jährige ist Berater des FC Barcelona und in dieser Funktion dem Präsidenten, Joan Laporta, recht nahe. In der Sendung „El Chiringuito“ erklärte Masip vor Kurzem, dass PSG ganz scharf auf Wunderkind Lamine Yamal sei. 250 Millionen Euro soll der französische Krösus geboten haben. Für Barca sei der Deal keine Option. Präsident Laporta habe „nie darüber nachgedacht“, so Masip: „Wenn man genug Geld hat, kann man natürlich hoffen, jeden verpflichten zu können, den man will. Aber Laporta hat das nicht einmal in Betracht gezogen. Es gibt keine Chance, Lamine zu verkaufen.“