Wintereinbruch reichte bis ins Rheintal

Richtig winterlich sieht es derzeit bereits in höheren Lagen aus, so ist beispielsweise der Nobel-Skiort Lech am besten Wege in Richtung Winter-Wonderländle. Auch am Donnerstag soll Frau Holle noch einmal die Kissen ausschütteln, wenn auch nicht mehr so ausgiebig wie am Mittwoch. Die Temperaturen kommen über 4 Grad Celsius nicht hinaus, in den Bergen muss man bis -9 Grad rechnen.