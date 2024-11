Auf WM-Bronze folgt der Sprung in den Profibereich

„Eigentlich hatte ich gar nichts mit MMA zu tun, kannte mich nicht aus damit“, erinnert sich der Wahl-Grazer, der in der Steiermark bei Fundamental BJJ & Mixed Martial Arts trainiert, an seine Anfänge. Ursprünglich brachte ihn der Vater wie auch seine Brüder zum Judo, daheim zum ESV Sanjindo. Danach folgten Experimente wie Skispringen, bis Elias fast zufällig zur Fighters Academy kam. „Mir hat das dann gleich getaugt. Es gibt sehr viele Dinge zu berücksichtigen im MMA“, betont der gelernte Dachdecker, der sich zuletzt in Graz einem Ernährungs- und Bewegungs- und Sportstudium gewidmet hat.