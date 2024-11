RSV-Prophylaxe bald für Neugeborene kostenlos

Die erste Lieferung Nirsevimab soll in den kommenden Wochen eintreffen, weitere sind Anfang 2025 geplant. Die Immunisierung soll durch eine einmalige Spritze in den Oberschenkel vor allem über Krankenhäuser abgewickelt werden. „Es war mein erklärtes Ziel, die RSV-Immunisierung bereits in dieser Wintersaison anbieten zu können (...). Damit können wir Säuglingen einen wirksamen Schutz ermöglichen, der in den kommenden Monaten besonders wichtig ist“, sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) in einer Aussendung.