Scarlett Johansson feiert ihren 40. Geburtstag

Nach „Der Pferdeflüsterer“ und dem Teenager-Film „Ghost World“ gelang dem Nachwuchstalent mit „Lost in Translation“ (2003) der internationale Durchbruch. Johansson war gerade 17 Jahre alt, als sie von Regisseurin Sofia Coppola an der Seite von Bill Murray gecastet wurde. Sie spielt die unverstandene junge Ehefrau eines viel beschäftigten Fotografen, die in einer Hotelbar in Tokio einen Hollywoodstar (Murray) trifft, der in Japan einen Whiskey-Werbespot dreht. Auf Streifzügen durch das nächtliche Tokio kommt sich das ungleiche Paar vorsichtig näher.