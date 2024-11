Renitente Schläger vor Disco in Lienz festgenommen

Wüste Szenen spielten sich Sonntagfrüh vor einer Diskothek in Lienz in Osttirol ab. Nachdem ein betrunkener Einheimischer (28) zwei Männer (27, 17) attackiert hatte, wollte sich der 27-Jährige just in dem Moment revanchieren, als Polizisten die Anzeige vor dem Lokal aufnehmen wollten. Beide Schläger wurden schließlich festgenommen.